Панельные компьютеры

Панельный компьютер с сенсорным экраном или моноблок, представляет из себя, объединенный в едином корпусе непосредственно сам компьютер и LCD монитор с сенсорным экраном touch screen, компьютер может иметь как пассивный вариант охлаждения, так и использовать вентилятор.

По типу сенсорного экрана различают резистивные и емкостные. Емкостные экраны являются более современной технологией и могут распознавать одновременно несколько прикосновений multi touch.

Основная масса моделей имеет высокую степень защиты по передней панели компьютера и более низкую с тыльной стороны, это обусловлено применением в большинстве случаем, так называемого панельного монтажа.