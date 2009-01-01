Панельные компьютеры
Панельный компьютер с сенсорным экраном или моноблок, представляет из себя, объединенный в едином корпусе непосредственно сам компьютер и LCD монитор с сенсорным экраном touch screen, компьютер может иметь как пассивный вариант охлаждения, так и использовать вентилятор.
По типу сенсорного экрана различают резистивные и емкостные. Емкостные экраны являются более современной технологией и могут распознавать одновременно несколько прикосновений multi touch.
Основная масса моделей имеет высокую степень защиты по передней панели компьютера и более низкую с тыльной стороны, это обусловлено применением в большинстве случаем, так называемого панельного монтажа.
Безвентиляторные панельные компьютеры
Пассивное безвентиляторное охлаждение в промышленных панельных компьютерах с сенсорным экраном...
Производительные панельные рабочие станции
Панельные компьютеры и рабочие станции, построенные на процессорах семейства Intel Core i7 i5 i3 Pentium и Celeron,...
Защищенные панельные компьютеры IP65, IP67, IP68
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Панельные компьютеры на ОС Android
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Панельные компьютеры для транспорта
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Панельные компьютеры iROBO-5000
Панельные компьютеры iROBO-5000 российской сборки, модельный ряд с пассивным и активным охлаждением. Высокие...
Панельные POS-компьютеры
Панельные POS-компьютеры и компьютеры для сферы самобслуживание отличаются строгим дизайном в...