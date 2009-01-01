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Панельные компьютеры

Панельный компьютер с сенсорным экраном или моноблок, представляет из себя, объединенный в едином корпусе непосредственно сам компьютер и LCD монитор с сенсорным экраном touch screen, компьютер может иметь как пассивный вариант охлаждения, так и использовать вентилятор.

По типу сенсорного экрана различают резистивные и емкостные. Емкостные экраны являются более современной технологией и могут распознавать одновременно несколько прикосновений multi touch.

Основная масса моделей имеет высокую степень защиты по передней панели компьютера и более низкую с тыльной стороны, это обусловлено применением в большинстве случаем, так называемого панельного монтажа.

Безвентиляторные панельные компьютеры

Пассивное безвентиляторное охлаждение в промышленных панельных компьютерах с сенсорным экраном...

Производительные панельные рабочие станции

Панельные компьютеры и рабочие станции, построенные на процессорах семейства Intel Core i7 i5 i3 Pentium и Celeron,...

Защищенные панельные компьютеры IP65, IP67, IP68

Промышленные панельные компьютеры в полностью герметичном защищенном корпусе со степенью IP 65, IP 66, IP 67, IP68,...

Панельные компьютеры на ОС Android

Операционная система Android завоевывает популярность в сегмента промышленных панельных компьютеров,...

Панельные компьютеры для транспорта

Панельный компьютер, моноблок - специально спроектирован для применения в транспортной отрасли, полностью...

Бескорпусные панельные компьютеры

Бескорпусной компьютер Open Frame дает более гибкие возможности проектировщику по его интеграции в...

Панельные компьютеры iROBO-5000

Панельные компьютеры iROBO-5000 российской сборки, модельный ряд с пассивным и активным охлаждением. Высокие...

Панельные POS-компьютеры

Панельные POS-компьютеры и компьютеры для сферы самобслуживание отличаются строгим дизайном в...

Панельные компьютеры для военного применения

Для применения в военной промышленности панельные компьютеры приходят испытания в соответствии со...